الدبيبة يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع مالطا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المالطي، روبرت أبيلا، ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وقال الدبيبة إنه اتفق مع أبيلا على زيادة حجم الاستثمارات الثنائية المشتركة، إضافة إلى الاتفاق على حل العديد من القضايا التي تواجه الجالية الليبية في مالطا.

من جانبه جدد رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، خلال المؤتمر الصحفي ، تأكيده دعم الحكومة، مشددا أن المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الليبية المقبلة يجب أن تكون عملية ديمقراطية للشعب الليبي.

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