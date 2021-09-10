وزيرة خارجية فرنسا السابقة: يجب أن تجرى الانتخابات الليبية ‏ونطالب بخروج كل القوى الأجنبية وانسحابها من ليبيا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، ميشال أليو ماري، إن ‏ليبيا بحاجة الآن إلى إجراء الانتخابات، بعدما أضعفتها ‏الفصائل المختلفة والمتناحرة.

وأشارت أليو ماري في تصريحات عبر قناة “ العربية الحدث”، إلى أنه “مرت حوالي 10 سنوات وليبيا تعيش ‏في أزمة وقتال بين مختلف الفصائل التي أضعفت الليبية، وهي ‏دولة مهمة جدا للمنطقة، وفرنسا منشغلة جدا وقلقة من ‏تحول جنوب ليبيا إلى منطقة لانتشار الإرهاب، وحان الوقت ‏إجراء الانتخابات لأنها ضرورة لليبيين للخروج من تلك الأزمة، ‏وهي التزام لكل الدول المجاورة لليبيا وللمجتمع الدولي وعليهم ‏أن يحثوا السلطات الليبية المختلفة على إجراء الانتخابات”.‏

وذكرت أنه يجب أن يلعب كل من ينوي الترشح للانتخابات أن ‏يكون مواطنا ليبيا يعي بمشاكل الناس، وأن تجرى الانتخابات ‏في ظروف طبيعية وديمقراطية في بلد يعيش في وضع معقد ‏منذ 10 سنوات.‏

وطالب بضرورة خروج كل القوى الأجنبية وانسحابها من ليبيا، ‏لأنه لا يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية، وإعادة بناء الدولة ‏بوجود قوات أجنبية وهذا أمر مقلق جدا.‏

وأردفت بقولها “على الليبيين أن يتحركون قليلا ويتفاوضون ‏من أجل تفادي وتجاوز كل الخلافات بينهم التي تدفع كل ‏الأطراف للتصارع، والمجتمع الدولي وفرنسا يسعيان لدعم ‏ليبيا لإجراء الانتخابات ولكن نحن لا يمكن أن نلعب دور ‏سوى دور تسهيلي للانتخابات، وعلى الليبين أن أنفسهم أن ‏يلعبوا الدور الرئيسي”.‏

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