السيدة اليعقوبي تشيد باعتماد البرلمان لقانون الانتخابات الرئاسية

العنوان_ليبيا
دعت عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، البرلمان إلى استكمال مهمته واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب، معتبرة المعارضين لقانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب “فاشلون”.
ووصفت اليعقوبي في تدوينة على مواقع التواصل الانتخابات بالمعركة الأخلاقية العظيمة، نحن نعيش تلك المعركة، ونقول، نعم.. فالبلاد التي تعيش ترديا ودمارا على مختلف المستويات، ومستقبلها مجهول، لا تنتشلها سوى معركة كبرى، وحين تكون الانتخابات إحدى وسائل هذه المعركة فلا بد من خوضها”.
وأضافت”على البرلمان استكمال مهمته واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب؛ أما القاعدة الدستورية فباتت واضحة (وهو الإعلان الدستوري الذي تم بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني ومجلس النواب سابقا)، هذه الخطوة تنهي كل الجدل والخصام وفرض الآراء والسيطرة على المشهد السياسي، وهو الحل البديل لعجز دام 6 أشهر من المماطلة لتأجيل الانتخابات وعرقلة الوصول إلى قاعدة دستورية وتنقذ تاريخ الانتخابات المتفق عليه في موعده، فكفى عرقلة”.
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