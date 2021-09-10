السيدة اليعقوبي تشيد باعتماد البرلمان لقانون الانتخابات الرئاسية

العنوان_ليبيا دعت عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، البرلمان إلى استكمال مهمته واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب، معتبرة المعارضين لقانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب “فاشلون”.

ووصفت اليعقوبي في تدوينة على مواقع التواصل الانتخابات بالمعركة الأخلاقية العظيمة، نحن نعيش تلك المعركة، ونقول، نعم.. فالبلاد التي تعيش ترديا ودمارا على مختلف المستويات، ومستقبلها مجهول، لا تنتشلها سوى معركة كبرى، وحين تكون الانتخابات إحدى وسائل هذه المعركة فلا بد من خوضها”.