بوسعدة لقناتنا: مجلس الدولة يريد البقاء في المشهد السياسي ورأيه ليس ملزم وفقا للمادة 19 من الاتفاق السياسي

أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، حيث تضمن تحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، ولكن هذا القانون لاقى اعتراضا من عدة نواب.

وفي هذا الصدد قالت عضو مجلس النواب فاطمة بوسعدة أنه “من حق أعضاء مجلس النواب إبداء رأيهم بشأن كل المستجدات السياسية بما فيها مشاريع القوانين وهذا ما يكفله القانون والاعلان الدستوري وهو لب الديموقراطية التي نبحث عنها”.

بوسعدة، وفي حوار صحفي أجرته مع موقع قناة “ليبيا الحدث”، أشارت إلى أنه “هنالك سوء فهم لما حدث فالنواب لم يعترضوا على قانون الانتخابات لأن الجميع يريد الانتخابات ويدعمها ويدعم اي خطوة في هذا الاتجاه ولكن ربما اعتراضهم حول ما اشيع عن اصدار القانون بشكل نهائي”.

وأضافت: “ولكن ما نعرفه أن القانون لم يصدر بعد وانما انتهت اللجنة التشريعية لصياغته بعد مداولات خلال الجلسات السابقة بشأن مواد القانون المضمن سابقا في الإعلان الدستوري منذ 2014 وسيكون هنالك تصويت بشأنه ويمكن لأي عضو في المجلس حينها أن يطرح مقترحه لاي تعديل في القانون”.

وعند سؤالها هل تتوقعين فرض عقوبات دولية على معرقلي المسار الانتخابي؟ وبرأيك ماذا ستكون العقوبات الدولية؟، أجابت: “بطبيعة الحال المجتمع الدولي أدرك خطأه المستمر بشأن ليبيا منذ عام 2011 وبدء في اتجاه انهاء الازمة ولن يقبل بعرقلة هذا الاستحقاق وقد تكون هنالك عقوبات تصل الى التحويل للجنائية الدولية أو الوضع على النشرة الحمراء او غير ذلك ولكن يجب بداية تحديد من هم المعرقلون وكيف عرقلوا ومدى تورطهم ومسؤوليتهم وقصدهم الجنائي”.

وأوضحت بوسعدة أن مجلس الدولة يريد البقاء في المشهد السياسي بعد انتهائه قانونا ويريد أن يقوم بدور ليس له فهو مجلس استشاري لمجلس النواب الحق في استشارته أو لا ورأيه ليس ملزم وفقا للمادة 19 من الاتفاق السياسي.

وأكدت عضو مجلس النواب أن “الانتخابات هي الأمل الأخير لليبيين في الخروج من الأزمة”، مضيفةً: “نحن لا نتوقع الاسوأ لان ما بعد ذلك قد يكون مؤلما ألا انني استمعت لحوار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع قناة العربية والتي أشار فيها الى أنه قد يصدر مبادرة جديدة في حال فشل الحكومة في التوصل الى الانتخابات.

وأكدت بوسعدة أنه يجب على الحكومة تصحيح مسارها والأخذ بملاحظات أعضاء المجلس، لأن مجلس النواب سيمارس قوة الرقابية، وإن لم تفعل سيلجئها المجلس إلى ذلك اضطرارا.

واختتمت: “مجلس النواب عقد جلسة للمساءلة للحكومة استمرت ساعات طويلة وكان من اهم محاور الاستجواب هذا السؤال ولو كانت الحكومة قد وفقت في ذلك لما حدثت جلسة المساءلة، والحكومة اغفلت السبب الاول للإتيان بها وهو التمهيد للانتخابات المقبلة”.

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