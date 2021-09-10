الصديق الكبير … مستعدون للتعاون مع مركزي البيضاء لتوحيد المؤسسات المالية

العنوان_طرابلس

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير، إنَّ عملية توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية جزء لا يتجزّأ مِن إعادة التوحيد السياسي الشامل في ليبيا، والتي يُعوّل عليها كثيراً في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف من أثر الأزمات المتعاقبة التي مرّت بها البلاد.

وأضاف، خلال كلمته، عبر الإنترنت، في لقاء مجموعة العمل الاقتصادية، نقلتها صحيفة “صدى”، أن قناعته الراسخة أصبحت ضرورةُ توحيد المؤسسات، مثمّنا ما قاله رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مؤخّراً في كلمته بالجزائر، بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه كرَّر مطالبته بإجراء تدقيق دولي مرارا عبر سنوات الانقسام، منذ أبريل 2016م، حين اجتمع وأعضاء مجلس الإدارة مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان.

ولفت إلى أنه دعا في ذلك الاجتماع إلى تكليف مكتب تدقيقٍ دوليٍّ لتقييمِ أعمالِ مصرفِ ليبيا المركزي في كلٍ من طرابلس والبيضاء كخطوةٍ هامةٍ لتوحيدِ المصرف المركزي.