أوحيدة لقناتنا: المبعوث الأممي أصبح يعوّل على مجلس النواب وسيتم سحب الثقة من الحكومة التي لا تقوم إلا باستنزاف الأموال وترسيخ الفساد

أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن اعتراض عدد من النواب على قانون انتخاب الرئيس كان بحجة انه كان من المفترض أن يعرض القانون مرة ثانية على المجلس بعد تضمن اللجنة التشريعية الملاحظات على بعض المواد التي تم التوافق أو التصويت عليها.

أوحيدة، وفي حوار صحفي أجراه مع موقع قناة “ليبيا الحدث”، أضاف: “في الحقيقة أن القانون يعتبر قد أنجز واحالته للجنة التشريعية كان فقط لإعادة صياغته وفق التعديل أي أن الاعتراض شكلياً أكثر منه موضوعياً”.

وأشار أوحيدة إلى أن “المبعوث الأممي يان كوبيش أصبح يعول على مجلس النواب في إنتاج الاستحقاقات المطلوبة لأجراء الانتخابات بعد ان وصل لقناعة ان ملتقى الحوار السياسي أصبح عاجزا بسبب المناكفات والتجاذبات الايدولوجية والمصالح الشخصية”.

وأكد أوحيدة أن ما يسمى بـ “مجلس الدولة الاستشاري” هو واجهة لجماعة الإخوان الإرهابية ومن تحالف معهم، مشيراً إلى أن “مجلس الدولة لا يريد الخروج من المشهد السياسي ليقينه أنه لا حظوظ له في الانتخابات كما حدث في انتخابات 2014 التي انقلبوا عليها وأشعلوا الفتنة وعززوا الانقسام الذي لازالت تعاني منه البلاد”.

وأوضح أن ما يهم مجلس الدولة الاستشاري هو الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع في العاصمة ليستمر نفوذه واستنزافه لأموال الشعب، وأن المجتمع الدولي خاصة اوروبا أصبحوا يشعرون بالمهانة بعد هيمنة دول مضادة كتركيا على المشهد في ليبيا وبالتالي أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يتطلعون لتغيير الواقع السياسي في ليبيا من خلال الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل”.

وأضاف أوحيدة قائلاً: “إذا فشلت الانتخابات لا سمح الله سنكون أمام واقع جديد يحتمل كل التوقعات بما فيها ما هو أسوأ من العودة للمربع السابق”.

وعند سؤاله، هل ستصحح الحكومة مسارها أم ستستمر في ممارسة ما تم اعتراضه من قبل اعضاء المجلس؟، أجاب أوحيدة: “أعتقد أنه سيتم سحب الثقة من الحكومة، ليقيننا انها لا تقوم إلا باستنزاف الأموال وترسيخ الفساد”.

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