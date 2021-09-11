الشماخي يحتج لدى المجلس الرئاسي على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش

العنوان_القاهرة

أثارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش جدلاً واسعاً برفضها تزكية مرشحة جامع الدول العربية و مندوب ليبيا لدى الجامعة السفير صالح الشماخي، لمنصب المبوث الخاص للجامعة في مدريد.

من جانبه وجه الشماخي رسالة احتجاج إلى رئيس ونواب المجلس الرئاسي لإحاطتهم بما وصفه بـ”الحادثة المخزية” بينما اعتبره مراقبون تجاوزاً لمرؤوسيه في وزارة الخارجية .

واعتبر الشماخي في نص رسالته، أن ليبيا خسرت مقعدا مهما ومنصبا قياديا في جامعة الدول العربية بعد أن تطوع أمين عام الجامعة باختيار الشماخي لتولي منصب رئيس بعثة الجامعة العربية في مدريد، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الليبية كان لها رأي أخر حيث رفضت هذا الترشيح لتعطي المجال لاختيار من دولة عربية أخرى لهذا المنصب.

وقال الشماخي، “هذه السابقة ستسجل وصمة عار على جبين السياسة الليبية ليس لأنني طرفا بل لأنها لم تحدث من قبل بمثل هذه العجرفة والاستهزاء بمواقف الدول ومصالحها”، مطالبا الرئاسي بالإنصاف ورد اعتباره.

في المقابل اعتبر محللون أن سبب رفض الوزيرة لترشيخ الشماخي يعود للفضيحة الأخلاقية التي كان المندوب جزءاً منه بعد نشر مكالمة مسربة تظهر ابتزازه لسيدة مصرية تعمل في أحد المكاتب التابعة له .

ودفعت الحادثة وقت حدوثها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التابعة لمجلس النواب باستنكار ما وصفته بـ”الأعمال اللاأخلاقية” لدبلوماسي ليبي أثناء فترة عمله تُخالف الأخلاقيات والآداب العامة وتُسيئ لسمعة الدولة الليبية.