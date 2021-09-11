تقرير: 93 مليون دولار قيمة التمويل اللازم لتغطية ملف النزوح في ليبيا

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقريرها عن وضع اللاجئين والنازحين في ليبيا للعام الحالي، حتى تاريخ التاسع من سبتمبر الحالي.

وحسب التقرير، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 23.583 لاجئاً ومهاجراً تم إنقاذهم/ اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي.

وكانت غالبية الذين أعيدوا إلى الموانئ الليبية من السودان (17%)، ومالي (11%) وبنغلاديش(% (11

وأكدت المفوضية مواصلتها تقديم الدعم للنازحين في جميع أنحاء ليبيا. وحتى تاريخ 9 سبتمبر قامت المفوضية وشريكها الوطني LibAid بتوزيع مواد الإغاثة الأساسية، مثل المصابيح الشمسية والسخانات والملابس ومستلزمات النظافة والأغطية البلاستيكية على حوالي 25000 نازح. كما تم تقديم المساعدة النقدية إلى 763 نازحاً، وستستمر في استهداف المزيد من الأفراد في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد إجمالي 665 نازحاً بالمشورة الإعلامية والمساعدة القانونية حتى الآن.

كما يستمر تقديم المساعدة الطبية بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة. حيث تم تقديم أكثر من 10،000 استشارة رعاية صحية أولية للاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 2،008 حالة طبية للعيادات العامة والخاصة لمزيد من العلاج.

وبحسب المفوضية، فإن التمويل المطلوب لعام 2021 لمعالجة ملف اللجوء والهجرة في ليبيا، يبلغ 93 مليون دولار أمريكي.

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