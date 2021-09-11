السني: مشوار المصالحة الوطنية يبدأ بتفعيل القضاء وتطبيق العدالة الانتقالية

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن ليبيا تعيش وقتًا مهمًا ومِفصليًا من عمر أزمتها التي بدأنا نشهد فيها بوادر الانفراج وخطوات حقيقة لرأب الصدع بين الليبيين، وذلك منذ أن تم إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وما تم من توافقات نتج عنها اختيار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس.

وأضاف السني، في كلمته أمام مجلس الأمن في جلسته اليوم المخصصة للنظر في الوضع بليبيا، الجمعة:” لا شك في أن المبادرات الوطنية لحل الأزمة في ليبيا تشكل الأساس الذي يمكننا من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار.

وتابع:” نرحب بالمصالحات الدولية الأخيرة ومراجعة عدة دول لسياساتها السابقة، وبعد اقتناع الجميع أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وبلا شك كل ذلك له التأثير الإيجابي على الوضع في ليبيا، لأننا لن نقبل أي نوع من التدخلات الخارجية السلبية في شؤوننا من جديد، وندعوكم أن تساهموا معنا في البناء والإعمار وليس في الهدم والدمار”.

واستطرد:” لا يفوتنا التذكير في كل مناسبة بأهمية ملف المصالحة الوطنية الشاملة ، هذا الملف الذي أفتُقد خلال السنوات العشر الماضية ، ومن الواضح أن غيابه كان له التأثير المباشر لفشل الحوارات وعديد المبادرات السابقة، رغم أنه يعتبر وبلا شك اللبنة الأساسية لنجاح واستدامة أي توافقات وتسويات سياسية”.

ولفت إلى أن مشوار المصالحة الوطنية يبدأ بتفعيل القضاء وتطبيق العدالة الانتقالية، والمصارحة والمكاشفة والاعتراف بالخطأ والاعتذار وجبر الضرر، ويبدأ بالافراج عن المسجونين قسراً في كامل انحاء البلاد، و يبدأ بعودة المهجرين والنازحين والكشف عن مصير المفقودين، بهذه الأمور يمكن أن نصل إلى وئام وطني ومصالحة وطنية حقيقية، لذا نحتاج دعم الجميع ، ونكرر مرة أخرى دعوتنا للاتحاد الأفريقي وبما له من خبرة ودراية في هذا الشأن ندعوه لدعم ليبيا في هذا المسار الوطني.

وقال:” نحن نمر بمرحلة حرجة من تاريخ الأُمة الليبية، تحتم علينا العمل على إنجاح توافق الليبيين والتصدي لأي معرقلين، مرحلة يجب علينا فيها دعم شبابنا الذين ظُلموا ودُفِعوا لحمل السلاح وكانوا وقوداً للحرب والصراع، علينا معاً إنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية الهدّامة ومن يقفون حجر عثرة أمام طموحات الشعب الليبي في التعبير عن ارادته الحرة وتقرير المصير”.

وأكد السني، أن ليبيا بدأت تتعافى وستعود قوية، فهي لم ولن تنكسر، لأن الشعب الليبي أصبح واعياً لكل ما أُحيك ويُحاك ضده في محاولة لاضعافه وسلب إرادته، ولكن هذا لن يحدث أبداً، فقد أصبح محال ودربٌ من خيال”.