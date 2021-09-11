ودورد: “نحن في منعطف خطير وموقف الليبيين من الانتخابات واضح”

توعدت المملكة المتحدة، الجمعة، معرقلي المسار السياسي والعملية الانتخابية في ليبيا، باتخاذ إجراء ضد من يعتمد الانتقاص من العملية السياسية الليبية.

جاء ذلك على لسان مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا ودورد، خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، لمجلس الأمن الدولي.

وقالت “ودورد”، خلال كلمتها بمجلس الأمن: “الوقت بدأ ينفد من أجل الاتفاق على الأساس القانوني لإقامة الانتخابات، نحن في منعطف خطير، وهناك مطلب واضح من الشعب الليبي للمشاركة في الانتخابات”.

وأضافت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: “أصبح ضروريًا ومحوريًا، اتفاق دوائر السلطة في ليبيا، من أجل عقد الانتخابات”، داعيةً إلى الالتزام بقول نتائج الاقتراع.

ورحبت “ودورد”، بجهود مجلس النواب للتوصل إلى حل مسألة قانون الانتخابات، والعمل على إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر المقبل.

وأضافت مندوبة بريطانيا، أن الخطوات المطلوبة لم تتغير منذ الاتفاق على خارطة الطريق، وأن المهمة أصبحت أكثر إلحاحًا.

وأشارت “ودورد”، في كلمتها لمجلس الأمن، إلى التزام المملكة المتحدة، بمناصرة المرأة، من أجل المشاركة في الاستحقاقات القادمة، مشاركة كاملة ومتساوية وحقيقية، لإتاحة الفرصة أمامها في 24 ديسمبر، كناخبة ومرشحة وصاحبة قرار في العملية السياسية القادمة.

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