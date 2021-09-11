الصحة العسكرية التونسية: استمرار إغلاق الحدود مع ليبيا

كشف المدير العام للصحة العسكرية في تونس مصطفى الفرجاني أن حدود بلاده مع ليبيا ستظل مغلقة حتى الانتهاء من صياغة البروتوكول الصحي المشترك بين البلدين.

وتابع في تصريحات نقلها موقع “العين الإخبارية” أن اللجنة العلمية بصدد العمل حاليا على صياغة بروتوكول صحي خاص بالحدود البرية للرقابة على الوافدين على تونس من الدول المجاورة.

وأكد الفرجاني أن المتحور “مو” من فيروس كورونا الذي تم تسجيل ظهوره في عدد من الدول الأوروبية لم يدخل تونس إلى حد الآن، ما يقتضي تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية، وهو ما يفسر تواصل العمل بالحجر الصحي الإجباري، خصوصا لغير المطعمين بمضاد كورونا.

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