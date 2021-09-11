النويري لرئيس البرلمان العربي: دوركم مهم لإخراج كل أجنبي من ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رفقة عضو مجلس النواب أحلام اللافي، في فيينا، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ونائبه علاء عابد وعضوي البرلمان شذى النقبي وأحمد أبو شهاب، وذلك للتباحث والتشاور حول القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية .

وأكد النويري، دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك والوقوف مع ليبيا لإخراج كل أجنبي يحمل السلاح على أراضيها من أجل تحقيق استقرارها .

من جانبه، شدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة دعم البرلمان العربي لمجلس النواب والوقوف إلى جانبه ومساندته في هذه المرحلة الحرجة للخروج من الأزمة بما يحقق لليبيا وشعبها الاستقرار.

وفي ختام اللقاء، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدعوة لرئيس البرلمان العربي لزيارة مجلس النواب في مدينة طبرق.