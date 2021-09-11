بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة وارتفاع فى درجات الحرارة بينما الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الغربى وتشمل اغلب مناطق الشما ل يوم الغد .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية والدواخل قد يصحبها خلايا رعدية و احتمال لسقوط أمطار متفرقة.

• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 33) مْ على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 41) مْ ، و تسجل تراجع بدايةً من يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (38- 42) مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح:شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:19).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:48).