خبير يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود داخل عفن البصل والفرق بينهما

كشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع إلى وزارة الزراعة المصرية الدكتور محمد علي فهيم، حقيقة وجود الفطر الأسود داخل عفن البصل، فيما أوضح الفرق بين مرض الفطر الأسود والعفن الأسود الذي يوجد في البصل بشكل دائم.

وقال فهيم، ان الفطر الأسود يوجد في الطبيعة داخل التربة وعلى بقايا الطعام وتم اكتشافه منذ أكثر من 200 عام، ولا يوجد له أي علاقة بفطر العفن الأسود الذي يوجد في البصل.

وأضاف، أن ما يوجد في البصل ليس بودرة وهو التعبير العلمي السليم له. وهي تكون عبارة عن جراثيم ل فطر يمسي بـ”الأسبرجلس” وهو فطر نباتي ينتج عنه مرض العفن الأسود في البصل، وأيضا ينتشر على العديد من الأنواع الخاصة بالفاكهة والخضروات المخزنة.

وتابع، ان السبب الاساسي وراء انتشار هذا العفن كثيرا في الفترة الأخيرة هي التغيرات المناخية وشدة حرارة الطقس, وأيضا العديد من العمليات الخاطئة التي تتم خلال الحصاد وتخزين الفواكه والخضروات بشكل غير صحيح.

وأوضح الخبير، ان كل ما انتشر حول أن العفن الأسود الذي يوجد في البصل ينتج عنه بعض المواد التي تؤدي إلى السرطان كلها لا يوجد لها أي أساس من الصحة، وأكد أنه يفرز فقط حمض الأكساليك ومادة الميتفورمين وهذه المواد لا ينتج عنها أي سرطانات والجسم لديه قدرة كبيرة على التعامل معهم وطردهم خارجه.