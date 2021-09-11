العباني لقناتنا: ما يهم حكومة الدبيبة هو حجم الإنفاق والبقاء فترة أطول لإستغلال الوقت للدعاية لنفسها

أوضح عضو مجلس النواب د. محمد العباني، أن البيان الصادر عن عدد من بعض أعضاء مجلس النواب صدر لاعتراضهم على صدور قانون انتخاب رئيس الدولة.

العباني، وفي حوار أجراه مع موقع قناة ليبيا الحدث، أشار إلى أن “البيان في صيغته لا يعترض على القانون وإنما الاعتراض منصبا على كيفية الإصدار لأنها مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، ونظام عمل المجلس”.

وأشار العباني إلى أن “المجتمع الدولي دأب على التلويح بالعقوبات الدولية ضد معرقلي الانتخابات، وهي لتخويف المعرقلين، الذين تشجعهم مصالحهم الخاصة ومراكزهم الشخصية على العرقلة دون الاكتراث بهكذا تهديدات، التي إن نفذت في حقهم لا تعدو عن وقف حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر”.

وأوضح العباني أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا يبدو أنها تعير اهتماما كبيرا لمجلس النواب، ولا لموعد الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أن ما يهمها أكثر هو حجم الإنفاق والبقاء فترة أطول منتهزة الفرصة لإستغلال الوقت للدعاية لنفسها.

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