بليحق: جلسة البرلمان الاثنين تخصص لمناقشة هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2021

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن جلسة مجلس النواب القادمة ستكون في موعدها الإثنين القادم بمقر المجلس بمدينة طبرق.

وبين بليحق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن جلسة البرلمان ستكون مخصصة لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود استجواب الحكومة ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.

وتضمنت نقاط استجواب الحكومة عدّة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة، كما تضمن الاستجواب تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.

كما تضمن الاستجواب أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول ملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب وتواجد المرتزقة السوريين وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والموصلات. كما وتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة حول نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.