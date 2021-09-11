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“بليحق”: جلسة النواب القادمة ستناقش ردود الحكومة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن جلسة المجلس القادمة ستُعقد في موعدها المحدد، وهو يوم الاثنين القادم، بطبرق.

ونقلت الصفحة الرسمية لـ”بليحق” قوله إن الجلسة ستُخصّص لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد.

يُشار إلى مجلس النواب قد أجل جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء الماضي بداعي الوصول المتأخر لتُعقد الجلسة الأربعاء، حيث شهدت مناقشة قضايا عدة، من أبرزها أوجه صرف المبالغ المالية لبعض القطاعات، وأزمة الكهرباء، ووباء كورونا، وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب إخراج المرتزقة وقطاع النفط.

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قناة 218 الليبية

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