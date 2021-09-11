البرلمان العربي: ندعم مجلس النواب الليبي في هذه المرحلة الحرجة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2021

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعم البرلمان العربي لمجلس النواب الليبي والوقوف إلى جانبه ومساندته في هذه المرحلة الحرجة للخروج من الأزمة بما يحقق لليبيا وشعبها الاستقرار .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي ونائبه علاء عابد وعضوي البرلمان شذى النقبي واحمد أبو شهاب والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفقة عضو مجلس النواب أحلام اللافي وذلك للتباحث والتشاور حول القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته بموقع “فيسبوك”.

وأكد النويري على دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك والوقوف مع ليبيا لإخراج كل اجنبي يحمل السلاح على أراضيها من اجل تحقيق استقرارها .

وفي ختام اللقاء وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدعوة لرئيس البرلمان العربي لزيارة مجلس النواب.