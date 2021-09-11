لعمامرة: يطالب بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بإشراف دولي

ليبيا-العنوان

دعا وزير الخارجية الجزائري ، رمطان لعمامرة، إلى ضرورة كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل منظم وتحت إشراف دولي، مشيرا إلى أن خروج المرتزقة بشكل فوضوي سيؤثر على استقرار دول الجوار.

وأشار لعمامرة، في حوار صحفي أجرته معه وكالة سبوتنيك الروسية، أشار إلى أن الاجتماع الأخير حول الأزمة الليبية المنعقد في الجزائر جاء بناء على المواقف الواضحة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون فيما يخص ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الاجتماع كان ناجحا بكل المعايير، خاصة أن الاجتماعات بشأن ليبيا تعددت خلال السنوات الماضية، في أوروبا وغيرها في المناطق العربية ضمن تنقلات مدروسة، وكانت الأزمة الليبية تدرج في كل هذه اللقاءات، في حين أن اجتماع دول الجوار جاء لنستمع لرأي الحكومة الليبية الشرعية لتتضافر الجهود تأييدا لحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح أن الهدف المنشود من ذلك الاجتماع هو تمكين هذه الحكومة من خلال تنظيم الانتخابات مثل ما تقرر في مخرجات برلين.