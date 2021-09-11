“الغويل”: تكلفة اعادة إعمار ليبيا تقدّر بـ 500 مليار دينار

قدّر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا بـ 500 مليار دينار ليبي، أي نحو 110 مليارات دولار ، خلال عشر سنوات، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة.

واستبعد “الغويل”، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، فرضية الاستدانة من الخارج، معتبرًا ذلك موضوعًا سياديًا يخضع لدراسة الحالة ووضع السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة ستلجأ في تمويل عملية إعادة الإعمار لبعض الصناديق السيادية و البنوك، بعد تعديل بعض القوانين التي وصفها بالمعطلة ومنح ضمانات لرأس المال المحلي.

يُذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أكد لـ”218″ تجاوز فاتورة الخسائر الاقتصادية، الليبية منذ 2011، حاجر التريليون دولار؛ الأمر الذي يدفع الحكومة لخيارات اقتصادية وتمويلية لإعادة الإعمار.

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