وزير الداخلية يوجه بتذليل العقبات أمام الجالية الليبية في بريطانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2021

وجه وزير الداخلية خالد مازن بتذليل كافة العقبات أمام الجالية الليبية المتواجدة ببريطانيا ورفع وتيرة العمل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية إلى القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن للإطلاع على سير العمل بوحدة تسجيل نظام إصدار جوازات السفر المقروء آلياً.

واستمع مازن لشروح وافية من قبل المندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى بريطانيا عميد ابوبكر الرمالي حول آلية إصدار جوازات السفر.