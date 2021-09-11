مباحثات مصرية إيطالية حول الوضع في ليبيا

ليبيا – عُقدت الخميس بقر وزارة الخارجية المصرية الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي من الجانب المصري ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.

الجولة ركزت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية على تناول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.