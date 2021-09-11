مازن يشدّد على الاهتمام بإصدار جوازات السفر لليبيين ببريطانيا

اطلع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ،خالد مازن، خلال زيارته إلى القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، على سير العمل بوحدة تسجيل نظام إصدار جوازات السفر المقروءة آليًا، مستمعًا لشروح من قبل المندوب الأمني بالسفارة حول عملية الإصدار .

وشدّد “مازن” على ضرورة الاهتمام وتذليل الصعوبات كافة أمام الجالية الليبية المتواجدة ببريطانيا، ورفع وتيرة العمل، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات.

يُشار إلى أن العمل بوحدة التصوير بمنظومة جوازات السفر بقسم الشؤون القنصلية بالسفارة الليبية بلندن قد انطلق في 2 من سبتمبر الجاري، حيث عبّرت السفارة عن استعدادها لتقديم الخدمة للمواطنين الليبيين على الساحة البريطانية، وفقًا للحجوزات بمنظومة الحجز والالتزام بالمواعيد.

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