ملك المغرب يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

فاس 11 سبتمبر 2021 (وال) -استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمسالجمعة، بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، عين العاهل المغربي أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن سبتمبر الجاري.

وحصر الدستور المغربي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، دون أن يحدد طبيعة هذا الشخص.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حصوله ( 102 ) مقعد، سيكون الحزب الذي يقود الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.(وال فاس) س خ.

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