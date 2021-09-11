تحذيرات إيطالية من خطر الإرهاب في الصحراء الأفريقية وجنوب ليبيا

حذّرت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز من خطر تزايد الأنشطة الجهادية، خاصة الخلايا النائمة والذئاب المنفردة، في منطقة الصحراء الأفريقية وجنوب ليبيا.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ الأوضاع في ليبيا حساسة، واستنادا إلى ذلك فإنّ إيطاليا تحاول ترتيب أنظمة أمنية في جنوب البلاد، وفيما يخصُّ الانتخابات شددت لامورجيز على أنّ عدم الالتزام بإجرائها في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر سيعيد البلاد إلى مرحلة عدم الاستقرار.

وقالت الوزيرة الإيطالية إنها تحدثت مع مجموعة السبع الكبرى من أجل التعاونِ وتوحيد الجهود لمكافحة الأنشطة الإرهابية.

كما لفتت الوزيرة الإيطالية إلى الأثر الكبير لقضية المهاجرين غير القانونيين، منوهة ببذل جهود من أجل معالجة الأسباب التي تدفعهم للهجرة. الداخلية الإيطالية ترتيبات أمنية جنوب ليبيا لمواجهة الإرهاب

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