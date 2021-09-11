خشانة: إذا لم تنجح الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل فسنعود إلى الحرب الأهلية

ليبيا – قال مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد خشانة إن زيارة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس هي فرصة للتوضيح ولوضع النقاط على الحروف في مسألة العلاقة بالمجموعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا والتي لا تملك الدولة التونسية السيطرة عليها.

خشانة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس أضاف: “الملف الثاني المعروض للنقاش بين الطرفين هو الملف الاقتصادي والمالي.

وتابع خشانة: “رغم الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا إلا أنها قادرة على أن تساعد التونسيين في هذا الاختناق الذي تمر به المالية العمومية التونسية، كما فعلت سنة 2019 عندما وضعت وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي التونسي، ثم جدّدتها في بداية 2021 لمدة 18 شهرًا، وهي وسادة مالية مهمة جدًا في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد التونسية”.

وأكد خشانة أن الوضع الإقليمي سيكون مطروحًا على طاولة النقاش بين الجانبين التونسي والليبي، مشيرًا إلى أن القطيعة بين الجزائر والمغرب الأقصى هي شأن يقلق التونسيين والليبيين على حد السواء، باعتبار أن وجود أجواء لا تساعد على التعاون والتنسيق من الأمور التي تشكل مصدر خطر بالنسبة لأي بلد.

وتابع: “نحن نعلم أنه بين الجزائر وليبيا هناك علاقات متطورة لمراقبة الحدود المشتركة التي يقدر طولها بألف كيلومتر، أي ضعف الحدود التونسية الليبية؛ لذلك فإن ما يجري في الجزائر وتوجهاتها العامة يهم الليبيين وفي نفس الوقت ما يجري في المغرب والدور المغربي الذي ظهر في الصخيرات، وفي مناسبات أخرى يؤكد أيضًا أنه لا يمكن استبعاد المغاربة من أي حل أو تسوية سياسية في ليبيا”.

واستخلص خشانة تشكل تبلور لعلاقات تقوم على السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك عنوان المبادرة الليبية التي تلقفتها كل العواصم المعنية سواء كانت أجنبية أو عربية.

وأردف: “في ظل هذه الخطة يمكن للحكومة الليبية أن تبحث المساعدة الممكنة من دول الجوار ومن بينها تونس في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر من هذا العام”.

خشانة رأى أن زيارة الدبيبة لتونس هي حلقة مهمة من الحلقات التي تنقل إليها رئيس الحكومة أولًا لتوضيح ما غمُض من المسائل والمواقف، ولكن أيضًا للنظر في المستقبل، وكيفية التعاون معًا على إبعاد شبح الحرب الأهلية عن ليبيا، خاصة وأن كل المحللين يتوقعون أنه إذا لم تنجح الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، فإن مصير ليبيا سيكون العودة إلى الحرب الأهلية.

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