تركيا تدافع عن تواجدها العسكري في ليبيا

جدّد وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، الدفاع عن تواجد بلاده العسكري في ليبيا، والذي اعتبره تواجدًا شرعيًا، تم وفق تفاهمات رسمية، وبناءً على طلب حكومة السراج، مؤكدًا استمرار بلاده في دورها التدريبي و الاستشاري، وفقًا لمذكرة التفاهم.

وأوضح “أوغلو” أن تحرك تركيا في ليبيا وسوريا وأذربيجان أعاد رسم المعادلات السياسية والتوازنات، على حد وصفه، مضيفًا أن بلاده “لم تتطفّل على أحد”، كاشفًا عن ” زيارات و توافقات تجارية وتعاون أكبر ” مع ليبيا خلال المرحلة القادمة.

يُشار إلى أن تركيا تواجه ضغطًا دوليًا متزايدًا على خلفية تواجدها العسكري في ليبيا، الذي عدّته الأمم المتحدة معرقلاً لاستقرار البلاد، وسط إصرار تركي على رفض الخروج من ليبيا، واعتبار قواتها “غير أجنبية”، بحسب تصريح وزارة الدفاع التركية.

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