فرنسا ترحب باصدار البرلمان قانون انتخابات الرئيس وتقديمه لمفوضية الإنتخابات

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا باصدار مجلس النواب قانون انتخابات الرئيس وتقديمه لمفوضية الإنتخابات.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر “نشجع على إصدار قانون البرلمانية لتجري العملية في موعدها يوم 24 ديسمبر .

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