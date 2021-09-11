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فرنسا ترحب باصدار البرلمان قانون انتخابات الرئيس وتقديمه لمفوضية الإنتخابات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا باصدار مجلس النواب قانون انتخابات الرئيس وتقديمه لمفوضية الإنتخابات.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر “نشجع على إصدار قانون البرلمانية لتجري العملية في موعدها يوم 24 ديسمبر .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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