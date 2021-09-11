فرنسا ترحب باصدار البرلمان قانون انتخابات الرئيس وتقديمه لمفوضية الإنتخابات

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا باصدار مجلس النواب قانون انتخابات الرئيس وتقديمه لمفوضية الإنتخابات.
وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر “نشجع على إصدار قانون البرلمانية لتجري العملية في موعدها يوم 24 ديسمبر .
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رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا باصدار مجلس النواب قانون انتخابات الرئيس وتقديمه لمفوضية الإنتخابات.
وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر “نشجع على إصدار قانون البرلمانية لتجري العملية في موعدها يوم 24 ديسمبر .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
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