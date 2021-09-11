امغيب يدعو النواب لإصدار قانون انتخاب مجلس النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2021

دعا عضو مجلس النواب النواب سعيد امغيب لإصدار قانون انتخاب مجلس النواب معتبرا أن صدور قانون انتخاب الرئيس جهد جبار وعمل وطني.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن صدور قانون انتخاب الرئيس جهد جبار وعمل وطني رائع واستحقاق كبير تم إنجازه، يحسب للنواب الوطنيين وعلى رأسهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب .

وبارك امغيب للشعب الليبي صدور هذا القانون داعيا للالتفاف حوله والتمسك به كما دعا النواب للإسراع في إصدار قانون انتخاب مجلس النواب.

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