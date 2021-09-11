دورة تدريبية بالزنتان لرفع كفاءة فنيي الصيانة بشركة الكهرباء

اختتمت، خلال الأيام الماضية، بالزنتان دورة رفع الكفاءة في مجال السلامة العامة ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والتي استهدفت المستخدمين بمحطات 66 كيلو فولت، التابعين للإدارة العامة للجهد المتوسط بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط بالمدينة، وذلك من خلال تدريب المستخدمين من قبل قسم التدريب الفني التابع لإدارة السلامة العامة.

وبحسب القائمين على هذه الدورة؛ فإنها تأتي في إطار سعي إدارة السلامة للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد؛ للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشهدت الدورة، في ختامها، إجراء تمرين يُجسّد حدوث حالة طارئة تتمثل في سقوط أحد أفراد الصيانة وإصابته، إضافةً إلى حدوث حريق بالمحطة، وذلك بمشاركة من فريق هيئة السلامة الوطنية بالزنتان، وفريق من قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى المدينة، إضافةً إلى فريق من مديرية الأمن.

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