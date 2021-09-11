عثمان عبد الجليل: يجب إجراء الانتخابات في موعدها تجنباً لاندلاع حربٍ جديدة

قال وزير التعليم السابق عثمان عبد الجليل في تصريحات صحفية، إنه يرفض فكرة تقسيم الانتخابات على مرحلتين، برلمانية وبعدها رئاسية، داعيا إلى الالتزام بما جاء في خارطة الطريق التي تقر إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

أضاف عبد الجليل: “لجنة الـ 75 أتت بخارطة طريق بها انسداد سياسي كبير، ونشدد على ضرورة صدور القانون الانتخابي الخاص بالرئيس بشكل رسمي، وإصدار القاعدة الدستورية للخروج من المأزق السياسي” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “في حال عدم إجراء الانتخابات ستكون هناك عدة سيناريوهات، أهمها الدخول في مرحلة انتقالية أخرى، والدخول في حرب جديدة، هناك من يطالب بتأجيل الانتخابات، ولذلك لابد من إجراء الانتخابات تفاديًا لكل تلك السيناريوهات السيئة” على حد تعبيره.

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