الجزائر مستعدة لتمكين الليبيين الاستفادة من تجربة المصالحة

جدَّدت الجزائر استعدادها لمواصلة جهودها لدعم الليبيين، في طريق تسوية سياسية للأزمة، وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، في أعقاب إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أخيرًا إطلاق المشروع.

وأشادت الجزائر، على لسان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بـ«بوادر انفراج الأزمة الليبية وبالتقدم الذي أحرزته العملية السياسية»، وفقًا لوزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الجمعة، خلال نقلها كلمة لعمامرة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة.

ويشير لعمامرة إلى بوادر تلوح في أفق إنهاء الأزمة الليبية بعد الإعلان عن انطلاق مسار المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدًا «الحرص على الدفع بعجلة السلام إلى محطة الانتخابات، طبقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي».

– المنفي يطلق مشروع «المصالحة الوطنية الشاملة»

ويرى في اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد مؤخرًا بالجزائر، خطوة مهمة في تفعيل دور ومساهمة دول الجوار لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، والحفاظ على أمن وسلامة دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق.

وجدَّد مجلس وزراء الخارجية العرب في بيانه الختامي، دعمه خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومساعي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والمجلس الرئاسي لعقد الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، داعيًا إلى أهمية ضمان أمن وسلامة المنشآت النفطية، ووضع آلية عادلة وشفافة لتوزيع عائداتها، كما أكد ضرورة الاستعجال في إنجاز الميزانية الموحدة واعتمادها من مجلس النواب، مشددًا على رفض وإدانة جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت المدنية أيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك المقابر الجماعية.

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