ضبط فتاة ليبية في مداهمة لمصنع خمور في زليتن

ليبيا-العنوان

تمكن أعضاء إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وأعضاء البحث الجنائي زليتن من مداهمة مصنع للخمور في أحد منازل منطقة القزاحية بالمدينة، بحسب وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أنه فور ورود معلومات من قسم البحث الجنائي زليتن مفادها وجود مصنع للخمور في منطقة القزاحية باشر أعضاء الإدارة البحث والتحري للتأكد من صحة المعلومات.

وقامت الإدارة بإخطار النيابة العامة لأخذ الإذن ومباشرة الإجراءات القانونية وتم مداهمة منزل المدعو “ح م د” وضبطه مع شخص تشادي وفاة ليبية الجنسية.

وأكدت الوزارة أنه من خلال التفتيش من قبل النيابة العامة تم ضبط كمية من الخمور المحلية والمستوردة تقدر بحوالي 1200 لتر، بالإضافة إلى ضبط أدوات تصنيع الخمور .

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.