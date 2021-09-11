مصدر لـ”218″: “الأعلى للقضاء” يؤكد صلاحية الرئاسي لإصدار القوانين الانتخابية

أفاد مصدر لـ”218″ أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أبلغ المجلس الرئاسي بقدرة الأخير على سنّ القوانين والمراسيم الإلزامية المُنظّمة لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تلميحات سابقة لعضو الرئاسي، موسى الكوني، أشار فيها إلى إمكانية إصدار المجلس الرئاسي للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية المكملة لها، في حالة فشل مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي في ذلك.

وتضيف هذه المعلومات حالة من الضبابية بعد إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس، الأمر الذي رفضه عددٌ من النواب بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة الذي تمسك بالشراكة مع مجلس النواب في إصدار هذا القانون وفق بنود خارطة الطريق، مما ينذر بالتصعيد الذي قد يؤثر سلبيًا على استحقاقات المسار السياسي وانتخابات 24 ديسمبر.

يُذكر أن خطوة المجلس الأعلى للدولة؛ تأتي في ظل تجميد الجمعية العمومية للمحكمة العليا للدائرة الدستورية التي يُناط بها إلغاء القرارات وتفسير النصوص الدستورية ليبقى الرأي القانوني للمجلس الأعلى للهيئات القضائية عبر إدارة القانون غير ملزمًا في ظل عدم التوافق على القواعد الدستورية المنظمة للمسار السياسي الليبي.

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