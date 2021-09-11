نورلاند يتذكر أحداث 11 سبتمبر بإطلاق 5 مشاريع نشطة لمبادرة ستيفنز بليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه تم، هذا العام، إطلاق خمسة مشاريع نشطة لمبادرة ستيفنز، بين منظمات أمريكية وليبية، تعمل في مجالات عدة؛ منها التعليم وريادة الأعمال ومشاركة الشباب والطب والطاقة المتجددة.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا عن “نورلاند” قوله إن هذه المبادرة هي تذكيرٌ بضحايا هجمات 11 سبتمبر في بلاده، والدبلوماسيين الذين لقوا حتفهم في بنغازي عام 2012، ومنهم “كريستوفر ستيفنز، شون سميث، تيرون وودز، ووغلين دوهرتي”.

واعتبر “نورلاند” أن مبادرة ستيفينز، التي أطلقت في 2015 وتعدّ كنصبٍ تذكاريٍّ حي للسفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز؛ تدعم المشاريع التي تربط بين الشباب في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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