وصول 100 مليون دينار من السيولة النقدية إلى بنغازي

العنوان_بنغازي

كشفت مصادر صحافية نقلاً عن مصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة سيولة اليوم السبت لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس خصص منها 80 مليون لفروع مصرف الجمهورية و 20 مليون لفروع مصرف شمال افريقيا .

وهذا الشحنة تأتي استكمالاً لاحتياجات فروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، حيث وصل المبلغ المرسل خلال الأسبوعين الماضيين قيمة 520 مليون دينار

وأكد المصرف المركزي استمراره في ارسال شحنات اضافية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم إلى حين استكمال احتياجات المصارف بشكل كلي وبما يمكنها من توفير السيولة بشكل يومي ومنتظم وأن المستهدف مليار قبل نهاية سبتمبر.