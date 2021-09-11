شركة الكهرباء توضح أسباب خروج الوحدة الأولى بمحطة السرير الغازية عن العمل

ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء عن أسباب خروج الوحدة الأولى في محطة السرير الغازية عن العمل، أمس الجمعة.

الشركة العامة للكهرباء أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن خروج الوحدة الأولى السرير هو خروج مبرمج، وذلك لإعادة ضبط الاهتزاز من قبل خبير شركة سيمنس المتواجد بالمحطة، مشيرةً إلى أن الدخول بها على تمام الساعة 20.17 الجمعة حيث تم تخفيض الاهتزاز من 13 mm إلى 9.5 mm وهي قيمة مسموح بها.

ونوهت إلى أن الوحدة تحت المراقبة إلى اليوم السبت ثم سيتم تركيب أوزان وتخفيض الاهتزاز إلى القيمة المطلوبة، لافتةً إلى أن الوحدة الآن على الشبكة العامة بقدرة 139 ميغاوات وتحت الطلب إلى 250 ميغاوات.

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