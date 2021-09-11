التعليم توضح سبب تأخر توزيع أسئلة المراجعة لطلاب الشهادة الثانوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2021

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود أن سبب تأخر توزيع أسئلة المراجعة لطلبة الشهادة الثانوية مراجعتها أكثر من مرة.

واعتذر مسعود في كلمة له خِلال الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مُراقبي التعليم بالبلديات على مستوى ليبيا بمدينة مصراتة، اليوم السبت، عن نشر أسئلة المراجعة لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي أمس الجمعة، مُقدّماً اِعتذاره عن التأخر في توزيعه، موضحاً أن السبب في ذلك هو تأخر مراجعتها أكثر من مرة من خُبراء مركز المناهج، خوفاً من الأخطاء فيها.

وأضاف مسعود أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ستنطلق في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري، وسيتقدّم لها 144978 طالب وطالبة موزعين على 1316 لجنة امتحانية تتوزع في 113 بلدية ليبية، مُضيفاً أن عدد الملاحظين في الامتحانات هو 5829 ملاحظ

وأشار إلى أن أنه سيتم تشكيل لجان رئيسية في كل بلدية تحت إشراف مراقب التعليم، برئاسة مدير مكتب الامتحانات، مُضيفاً أنه سيتم توزيع الأسئلة عبر 14 دائرة وهو عدد الدوائر الانتخابية المعتمدة في ليبيا

وحول امتحانات مرحلة التعليم الثانوي، قال أنه سيتقدّم لها 105 ألف طالب وطالبة، مُضيفاً أنهم جميعاً تسلموا شفرات هاتفية، تمّ تقديمها بشكل مجاني من شركة المدار الجديد كدعم للوزارة، موضحاً أن الشفرات بها رصيد اتصالات، ورصيد انترنت، وأنها ستصل عبر هذه الشفرات لكل طالب بيانات امتحاناته، مشدّداً على أهمية الاستفادة منها.

وأوضح في إحاطته أن الطلاب الذين لم يستلموا شفرات هاتفية يعني أنهم غير مسجلين في المنظومة، معرباً عن أمله في أن تكون الامتحانات واقع حقيقي للعام الدراسي، مختتماً بشكره للجميع.