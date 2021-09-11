النائب العام يتابع التحقيق في وقائع التعدي على الشبكة الكهربائية

كما تم التطرق إلى بيان رد الفعل الجنائي على أفعال الجناة الذين تم ضبطهم من حيث عدد الأحكام القضائية التي قضت بإدانتهم و أكد النائب العام على أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه اظهرت بشكل جلي احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها ، وصار الأمر بعد ذلك إلى عدم قيام عناصرها بواجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنمي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء دون أن يكون هناك مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة الاختصاص النوعي المقرر لهم في هذا الشأن .