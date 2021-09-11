النائب العام يتابع التحقيق في وقائع التعدي على الشبكة الكهربائية

العنوان_طرابلس
اجتمع النائب العام الصديق الصور مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية و مدير مديرية أمن جنزور ورئيس جهاز الأمن المركزي فرع جنزور في إطار متابعة النائب العام لإجراءات التحقيق في وقائع التعدي على مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فإن الأخير النائب العام أشار إلى التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية وكذلك وقائع الحاق الضرر بالمصلحة العامة نتيجة منع الجناة لمستخدمي الشركة العامة للكهرباء من الالتزام بواجب تنفيذ برنامج طرح الأحمال وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للحيلولة دون إنهيار الشبكة الكهربائية .
كما تم التطرق إلى بيان رد الفعل الجنائي على أفعال الجناة الذين تم ضبطهم من حيث عدد الأحكام القضائية التي قضت بإدانتهم و أكد النائب العام على أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه اظهرت بشكل جلي احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها ، وصار الأمر بعد ذلك إلى عدم قيام عناصرها بواجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنمي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء دون أن يكون هناك مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة الاختصاص النوعي المقرر لهم في هذا الشأن .
وفي السياق ذاته ؛ أكد النائب العام على أنه قد سبق له مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية ومساعدتها على القيام بأعمالها نظرا لارتفاع مؤشر الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وعرقلة سير العمل بها ؛ وانتهى إلى أن قلة الإمكانيات دعته سابقا إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ، بشأن توفير الإمكانيات المادية للغرفة الأمنية والعسكرية التي طالب بتشكيلها لغرض رفع مستويات تجهيز الحماية اللازمة لأعمال قطاع الكهرباء .
وفي الختام ناقش المجتمعون الخطة الأمنية الموضوعة لضبط وإحضار أعضاء عصائب الإجرام الذين اقترفوا الأفعال موضوع الملاحقة وتفاصيل
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