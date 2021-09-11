“الصحة” تعقد “شراكةً طبيةً” مع مالطا

وقّعت وزارة الصحة عددًا من الاتفاقيات الصحية مع نظيرتها المالطية في مجال التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وإجراء العمليات المعقّدة في ليبيا.

وتنص الاتفاقية التي وقّعها‏ وزير الصحة علي الزناتي الذي يُرافق رئيس الحكومة في زيارته لجمهورية مالطا، تنصّ على إرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية في تخصصات الأورام، والعظام، والمخ والأعصاب.

وتشمل التعاون مع الجانب المالطي في مجال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، وتدريب عناصرها وفق تصريحات الزناتي.

وكان وزير الصحة قد أعلن، في وقتٍ سابقٍ، عزم وزارته توطين العلاج بالداخل، بعد ارتفاع فاتورة علاج الليبيين في الخارج.

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