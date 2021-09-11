ليبيا الان

“الصحة” تعقد “شراكةً طبيةً” مع مالطا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت وزارة الصحة عددًا من الاتفاقيات الصحية مع نظيرتها المالطية في مجال التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وإجراء العمليات المعقّدة في ليبيا.

وتنص الاتفاقية التي وقّعها‏ وزير الصحة علي الزناتي الذي يُرافق رئيس الحكومة في زيارته لجمهورية مالطا، تنصّ على إرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية في تخصصات الأورام، والعظام، والمخ والأعصاب.

وتشمل التعاون مع الجانب المالطي في مجال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، وتدريب عناصرها وفق تصريحات الزناتي.

وكان وزير الصحة قد أعلن، في وقتٍ سابقٍ، عزم وزارته توطين العلاج بالداخل، بعد ارتفاع فاتورة علاج الليبيين في الخارج.

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قناة 218 الليبية

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