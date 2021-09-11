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لنقي: ليبيا لم تعد تتحمل طروح الطبقة السياسية وتلاعبها بمصير البلاد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، إحاطة يان كوبيش المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن، بالمتوازنة.
وكتبت لنقي على حسابها بموقع فيسبوك: “أخيرا كلمة متوازنة ومسؤولة للسيد كوبيتش في إحاطته أمام مجلس الأمن. ليبيا لا تتحمل “طروح” الطبقة السياسية وتلاعبها بمصير البلاد”.
وواصلت لنقي قائلةً: “قد انطلق القطار..موعدنا 24 ديسمبر القادم الذي يوافق العيد 70 لاستقلال ليبيا لاعادة الأمانة للأمة الليبية وحقها فيمن يمثلها تنفيذيا ونيابيا”.

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قناة ليبيا الحدث

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