لنقي: ليبيا لم تعد تتحمل طروح الطبقة السياسية وتلاعبها بمصير البلاد

وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، إحاطة يان كوبيش المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن، بالمتوازنة.
وكتبت لنقي على حسابها بموقع فيسبوك: “أخيرا كلمة متوازنة ومسؤولة للسيد كوبيتش في إحاطته أمام مجلس الأمن. ليبيا لا تتحمل “طروح” الطبقة السياسية وتلاعبها بمصير البلاد”.
وواصلت لنقي قائلةً: “قد انطلق القطار..موعدنا 24 ديسمبر القادم الذي يوافق العيد 70 لاستقلال ليبيا لاعادة الأمانة للأمة الليبية وحقها فيمن يمثلها تنفيذيا ونيابيا”.
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