بالصور: «النهر الصناعي» يزيل التوصيلات غير الشرعية على المسار الشرقي

قال جهاز النهر الصناعي، إن فرق المراقبة والصيانة بإدارة المنطقة الشمالية، باشرت اليوم، إزالة التوصيلات غير الشرعية على المسار الشرقي.

وأوضج جهاز النهر الصناعي – منظومة الحساونة، في بيان اليوم، إن عمليات إزالة الوصلات غير الشرعية بالمسار الشرقي، تمت بالتنسيق مع البلديات والشركة العامة للمياه بالمنطقة الوسطى، مكتب مصراتة.

وأضاف الجهاز أن عمليات الإزالة مستمرة، وصولًا إلى إزالة كافة التعديات والتوصيلات غير الشرعية على طول مساري المنظومة.

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بحسب البيان، شهدت الفترة من 25 فبراير إلى 10 أبريل الماضيين، إزالة التعديات على طول المنطقة الممتدة من محطة التحكم بالتدفق وادي تمالا، حتى خزان الموازنة القره بوللي.

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