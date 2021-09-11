النائب العام ينتقد أداء إدارة حماية الطاقة الكهربائية

طالب النائب العام، الصديق الصور، الجهات الأمنية والعسكرية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية، ومساعدتها على القيام بأعمالها؛ نظرًا لارتفاع مؤشر الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وعرقلة سير العمل بها.

وأطلع “الصور” خلال لقائه رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية ومدير مديرية أمن جنزور ورئيس جهاز الأمن المركزي فرع جنزور؛ المجتمعين على نتائج إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، والتي أظهرت تقصير إدارة حماية الطاقة الكهربائية في القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها، بالإضافة إلى عدم قيام عناصرها بواجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحدّ من تنامي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء دون أن يكون هناك مبررٌ يُجيز الامتناع المطلق عن ممارسة الاختصاص النوعي المقرر لهم في هذا الشأن، وفق بيان نشر على الحساب الرسمي لمكتب النائب العام على “فيس بوك”.

من جانب آخر، عزّى رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية قصور أداء الإدارة بمهامها إلى قلة الإمكانيات اللازمة للقيام بالأعمال المسندة إليها ؛ مؤكدًا أن إدارته بصدد إعادة صياغة البناء التنظيمي للإدارة بما يتفق مع الأهداف التي كانت وراء إنشائها ؛ مع العمل على تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين له.

وتُعاني الشركة العامة للكهرباء من تعدياتٍ تطال شبكة نقل الكهرباء وبنيتها التحتية، حيث تستمر هذه العمليات في التصاعد وسط عجز الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها والحدّ منها.

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