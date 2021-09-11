وزير خارجية تركيا: لم نتطفل على أحد وتواجدنا العسكري في ليبيا شرعي

دافع وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، عن تواجد بلاده العسكري في ليبيا، معتبرا ذلك “تواجد شرعيًا”، تم وفق تفاهمات رسمية”، بحسب قوله.

وقال أوغلو، في تصريحات عبر وسائل إعلام تركية، أن “الاتفاق مع ليبيا تم بناءً على طلب من حكومة فائز السراج”، بحسب قوله.

وأكد الوزير التركي، اليوم السبت، “استمرار أنقرة في دورها التدريبي و الاستشاري، وفقًا لمذكرة التفاهم”، مشيرا إلى “أن تحرك تركيا في ليبيا وسوريا وأذربيجان أعاد رسم المعادلات السياسية والتوازنات”، بحسب قوله.

وشدد أوغلو على أن بلاده “لم تتطفّل على أحد”، كاشفًا عن وجود “زيارات وتوافقات تجارية وتعاون أكبر” مع ليبيا خلال المرحلة القادمة”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

