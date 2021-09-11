الكشف عن سبب تأخر نشر أسئلة المراجعة لطلاب الشهادة الثانوية

كشف مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود سبب التأخر في نشر أسئلة المراجعة لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي إلى تأخر مراجعتها أكثر من مرة من خُبراء مركز المناهج، «خوفاً من وجود أخطاء فيها».

وأوضح أنه سيتقدم لامتحانات مرحلة التعليم الثانوي 105 آلاف طالب وطالبة، مُضيفاً أنهم جميعاً تسلموا شفرات هاتفية بها رصيد اتصالات، ورصيد انترنت، وذلك لتصل لكل طالب بيانات امتحاناته، وذلك حسب كلمته في الاجتماع العادي الأول لوزارة التربية والتعليم مع مُراقبي التعليم بالبلديات على مستوى ليبيا المنعقد بمصراتة، صباح اليوم السبت.

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وأشار إلى أن الطلاب الذين لم يستلموا شفرات هاتفية يعني أنهم غير مسجلين في المنظومة، منهبا بأن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ستنطلق في 26 سبتمبر الجاري، وسيتقدّم لها 144978 طالب وطالبة.

كما بين أن الطلاب موزعين على 1316 لجنة امتحانية تتوزع في 113 بلدية ليبية، مُضيفاً أن عدد الملاحظين في الامتحانات 5829 ملاحظا. ولفت إلى تشكيل لجان رئيسية في كل بلدية تحت إشراف مراقب التعليم، برئاسة مدير مكتب الامتحانات، مُضيفاً أنه سيتم توزيع الأسئلة عبر 14 دائرة وهو عدد الدوائر الانتخابية المعتمدة في ليبيا.

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