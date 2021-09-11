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فرنسا: المرتزقة والقوات الأجنبية يشكلان خطراً على الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح مندوب فرنسا الدائم لدى مجلس الأمن، أن تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية يشكل خطراً على الاستقرار في ليبيا، مؤكداً دعم بلاده لجهود اللجنة العسكرية المشتركة.

مندوب فرنسا وخلال كلمته في إحاطة مجلس الأمن، دعا المجتمع الدولي لتكثيف كل الجهود لدعم قرارات مجلس الأمن  لتعزيز تنفيذ وقف أطلاق النار، مطالباً بعقد الانتخابات الليبية في موعدها وتحمل  القادة الليبيين لمسؤولياتهم، فيما طالب بتوحيد المؤسسات الليبية دون تأخير مع ضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد على كل الليبيين.

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قناة ليبيا الحدث

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