ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 September, 2021

أعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالرزاق العرادي، رفضه لقانون انتخاب رئيس الدولة الموقع من قبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، ليكون قابلًا للتنفيذ، وذلك بعد استكمال صياغته من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وقال العرادي في رسالة مفتوحة وجّهها إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش ،توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منها ،إن عدم الالتزام بالاتفاق السياسي الذي وعقت عليه الأممي المتحدة يعد البلاد إلى حالة الانسسام السايسي و و تعدد الأجسام التشريعية المتنافية ،مشيرا إلى حكم المحكمة العليا التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد و التي قضت ببطلان انتخاب مجلس النواب بموجب الاتفاق السياسي و بشروط محدّدة بمجلس النواب كسلطة تشريعية مشروط بمدى احترامه للاتفاق السياسي.

و أضاف العرادي أن عدم احترام القضاء الليبي و تحديدا حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان الفقرة 11 التي استند عليها هذا القانون ،مشيرا في المقابل أن تجاوز النظام الداخلي بعدم التصويت على مواد القانون بأي شكل من الأشكال معتبرا أن هذا القانون يمثل الإرادة الشخصية للسيد عقيلة صالح و ليس نصا أعده مجلس النواب الذي لم يصوت عليه أصلا.