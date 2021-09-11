الزناتي ونظيره المالطي يوقعان اتفاقيات للتعاون الصحي بين البلدين

ليبيا – وقع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي اليوم السبت مع نظيره المالطي الدكتور كريس فيرن اتفاقيات للتعاون الصحي بين البلدين.

الاتفاقية شملت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على تدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية للعلاج في تخصصات الأورام والأطفال والعظام والأعصاب. ‏

وشملت أيضاً التعاون في مجال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، بهدف توطين العلاج بالداخل، والاتفاق على قدوم عدد من الاستشاريين المالطيين لطرابلس وبنغازي ومصراته وسبها والعديد من المدن الليبية، لإجراء بعض عمليات جراحية معقدة.

وفي كلمة للزناتي شكر فيها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على مجهوداته المبذولة لدعم القطاع الصحي كما تقدم بالشكر لرئيس الحكومة المالطية ووزير الصحة المالطي لفتحهما المجال للتعاون الصحي بين البلدين.