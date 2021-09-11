برنامج الغذاء العالمي: 99271 مستفيداً من البرنامج خلال شهر أغسطس الفائت

أعلن برنامج الغذاء العالمي في ليبيا عن وصول مساعداته إلى حوالي 99271 مستفيدًا، في أغسطس 2021.

وذكر برنامج الغذاء العالمي في تقريره الصادر أول أمس، أنه قام وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوزيع حصص غذائية على 36 من اللاجئين وطالبي اللجوء، في مصراتة وطرابلس.

كما وصلت المساعدة الغذائية التي قدّمها البرنامج إلى 227 مهاجراً في المناطق الحضرية، في القطرون وبنغازي وغات وزوارة، من خلال برنامج المنظمة الدولية للهجرة لموارد المهاجرين.

كما استهدف برنامج التغذية المدرسية 925 تلميذاً في أربع مدارس في سبها، بالتنسيق مع اليونيسف.

وذكر التقرير أن برنامج الغذاء العالمي أكمل توزيع المواد الغذائية عبر برنامج الغذاء مقابل التدريب على 595 مستفيدًا، تلقوا دورات في المهارات حول تشغيل محطات الطاقة الشمسية، إصلاح الهواتف، صنع القهوة، تركيب السيارات، التصوير، إصلاح مضخات ومولدات، والطلاء والسباكة ومهارات أخرى.

وختم التقرير بملخّص الأرقام التشغيلية للبرنامج والتي أظهرت استفادة 99271 شخصاً من البرنامج خلال شهر أغسطس الفائت، وتوزيع 862 طناً من المساعدات الغذائية، كما ذكر البرنامج حاجته إلى مبلغ 15 مليون دولار أمريكي كمتطلبات لتمويل البرنامج من شهر سبتمبر الجاري، وحتى فبراير المقبل عام 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية