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بريطانيا تحذر معرقلي المسار السياسي والعملية الانتخابية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

توعدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا ودورد، معرقلي المسار السياسي والعملية الانتخابية في ليبيا، باتخاذ إجراء ضد من يعتمد الانتقاص من العملية السياسية الليبية.

ودورد وخلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لمجلس الأمن الدولي، نوهت بأن الوقت بدأ ينفذ من أجل الاتفاق على الأساس القانوني لإقامة الانتخابات، مشددة على ضرورة الالتزام بنتائج الاقتراع، فيما رحبت بجهود مجلس النواب للتوصل إلى حل مسألة قانون الانتخابات، والعمل على إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

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قناة ليبيا الحدث

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